Pfizer reduziert Beteiligung an Haleon um Milliarden

Damit reduziert der US-Pharmakonzern seine Beteiligung an dem Gesundheitsunternehmen aus Großbritannien weiter. Pfizer erhöhte das Verkaufsvolumen auf 640 Millionen Aktien, nachdem ursprünglich 540 Millionen geplant waren. Laut einer Mitteilung lag der Preis pro Aktie bei 3,80 Pfund (4,56 Euro), was einem Abschlag von rund 3,3 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag entspricht. Die Nachfrage war hoch, das Angebot überzeichnet. An der Tradegate verzeichnet der Biontech-Partner nun wieder leichte Gewinne nach einer schwachen Woche: