Dax legt wieder zu - Anleger schauen auf Weltmarkt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat nach der "Verschnaufpause" vom Montag am Dienstag wieder zugelegt und damit erneut an den erst am Freitag markierten Allzeithochs gekratzt. Kurz nach 9:30 Uhr stand der Index bei 19.420 Punkten und damit 0,3 Prozent über Vortagesschluss.



Die Rally sei angesichts immer noch schlechter Wirtschaftsdaten und einer drohenden Rezession in Deutschland "schon fast unheimlich", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets am Morgen. Der Fokus der Investoren sei aber streng auf den Weltmarkt gerichtet, wo sich das Umfeld deutlich aufhelle. "Aktien sind dies- und jenseits des Atlantiks in Rekordlaune, weil China beherzt eingreift, um der eigenen Wirtschaft zu neuem Wachstum zu verhelfen", sagte Stanzl.









Passend zum Präsidentschaftszyklus entwickeln sich die Industriewerte im Dow Jones derzeit besser als die Technologieaktien im Nasdaq, der zurückbleibt. Im Dax legte Covestro am Morgen mit über 3,5 Prozent am kräftigsten zu, nachdem sich das Unternehmen mit dem Kunststoffhersteller Adnoc auf eine Übernahme geeinigt hatte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1119 US-Dollar, ein



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Covestro Aktie Beiträge: 4.001 Beiträge: "Außerdem sinken die Leitzinsen und die Notenbanken haben erkannt, dass sie etwas gegen die Wachstumsschwäche in der Eurozone und in der US-Wirtschaft tun müssen. Da sich gerade keine weiteren, auf eine deutliche Abkühlung des Wachstums hindeutenden Daten zeigen, sehen sich Anleger auf der Käuferseite richtig positioniert."Passend zum Präsidentschaftszyklus entwickeln sich die Industriewerte im Dow Jones derzeit besser als die Technologieaktien im Nasdaq, der zurückbleibt. Im Dax legte Covestro am Morgen mit über 3,5 Prozent am kräftigsten zu, nachdem sich das Unternehmen mit dem Kunststoffhersteller Adnoc auf eine Übernahme geeinigt hatte.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1119 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8994 Euro zu haben.