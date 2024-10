BluSky Carbon tritt europäischer Lobbyinggruppe für negative Emissionen bei

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 1. Oktober 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien zur Emissionsbeseitigung, freut sich bekannt zu geben, dass eine Einladung, dem Deutschen Verband für negative Emissionen e.V. (DVNE) beizutreten, zu einer Aufnahmegenehmigung als Mitglied der Organisation geführt hat.

Der Deutsche Verband für negative Emissionen e.V. (DVNE) wurde als branchengeführte Multi-Stakeholder-Plattform gegründet, um die Zusammenarbeit und die Entwicklung von Strategien zu erleichtern, welche die Entstehung und den Ausbau einer gerechten Kohlendioxidbeseitigungsbranche von globaler Bedeutung fördern. The DVNE gilt als allererster nationaler Verband für die CO2-Beseitigung. Der im Juni 2023 gegründete Verband wächst rasant und hat sich als kompetente und gut vernetzte Anlaufstelle für Unternehmen, die auf dem Gebiet der Kohlendioxidbeseitigung tätig sind, etabliert. Weitere Informationen finden Sie unter: https://dvne.org/

Will Hessert, CEO von BluSky, meint dazu: „Der DVNE ist eine außergewöhnliche Organisation, die sich auf nationale, europäische und globale Ziele im Zusammenhang mit der Beseitigung von Kohlendioxid konzentriert. Deutschland – die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union und eine der größten weltweit – kann sich glücklich schätzen, führungsstarke Unternehmen zu haben, die sich dazu bekennen, eine Führungsrolle im Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft einzunehmen. Im Hinblick auf die Nutzung von Technologien zur Verifizierung des Carbon Footprint und Ortung von Geschäftsentwicklungs- und Verkaufschancen arbeitet BluSky bereits mit einigen der Mitgliedsorganisationen zusammen. Wir wollen uns hier ebenfalls einbringen und von einigen der Strategien und Ideen lernen, die wir dann mit nach Hause nehmen und dort anwenden, um den Aufbau einer schlagkräftigeren Branche in Nordamerika zu ermöglichen.“

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Bioholzkohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlenstoffeliminierung; (2) der Verkauf von Bioholzkohle, die mit Geräten zur Kohlenstoffeliminierung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.