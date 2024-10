Europäischer Statistikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler gestartet

WIESBADEN (ots) -



- Datenkompetenz und Fact-Checking-Fähigkeiten auf dem Prüfstand

- Bundesweiter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13

- Jetzt bis zum 11. November 2024 anmelden!



Das Statistische Bundesamt (Destatis) organisiert im Schuljahr 2024/25 zum

dritten Mal den Europäischen Statistikwettbewerb in Deutschland. Die Anmeldung

ist ab sofort bundesweit möglich. Der Wettbewerb wird gemeinsam mit der

europäischen Statistikbehörde Eurostat und der Statistikabteilung der

Bundesagentur für Arbeit durchgeführt.





Ziel des Wettbewerbs ist es, die Datenkompetenz junger Menschen zu fördern unddie Bedeutung zuverlässiger Quellen bewusst zu machen. Gerade in Zeiten vonInformationsflut und Fake News ist die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung für jungeMenschen eine wichtige Kompetenz. Neben Mathekenntnissen sind vor allemPräsentationsskills und Kreativität gefragt.Der dreistufige Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen8 bis 10 sowie 11 bis 13, die in zwei Alterskategorien antreten. In Teams vonzwei bis drei Personen lösen die Jugendlichen anspruchsvolle Aufgaben mitStatistikbezug. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler dabei von einerLehrkraft. Diese übernimmt die Anmeldung der Teams und betreut das Team währenddes Wettbewerbs in allen organisatorischen Fragen.In der ersten Runde werden über einen Multiple-Choice-Test statistischeRechengrundlagen abgefragt, die Kompetenz beim Datenrecherchieren geprüft undFragen zu einer Veröffentlichung mit europäischen Statistikdaten beantwortet.Die Aufgabe in der zweiten Runde besteht darin, einen realen Mikrodatensatz ausder amtlichen Statistik auszuwerten und in einer Präsentation aufzubereiten.Hier endet die nationale Phase des Wettbewerbs. Die siegreichen Teams aus beidenAlterskategorien erhalten eine Einladung zur Siegerehrung mit offiziellerUrkundenübereichung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.Die besten Teams aus der nationalen Phase qualifizieren sich für das europäischeFinale des Wettbewerbs. In dieser Runde wird ein Kurzvideo zu einem vorgegebenenThema gedreht, in dem die Teams mit Hilfe von statistischen Daten die Botschaftihres Videos überzeugend und mit Originalität vermitteln sollen. Im europäischenFinale werden Teams aus 21 EU-Staaten vertreten sein. Auch hier gibt esattraktive Preise zu gewinnen.Am Europäischen Statistikwettbewerb 2024 nahmen europaweit über 6 000 Teams mitmehr als 22 000 Schülerinnen und Schülern aus 20 EU-Mitgliedstaaten teil. AusDeutschland haben sich im vergangenen Schuljahr 135 Schulen mit rund 300 Teamsund insgesamt 780 Schülerinnen und Schülern beteiligt.Die Anmeldephase für den Europäischen Statistikwettbewerb beginnt am heutigen 1.Oktober 2024 und läuft bis zum 11. November 2024. Unter www.destatis.de/esc2025gibt es alle Informationen zur Anmeldung, dem genauen Ablauf des Wettbewerbs,den Regeln und Teilnahmebedingungen.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 75 3444esc@destatis.dePressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5876614OTS: Statistisches Bundesamt