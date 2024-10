Abwanderung junger Menschen aus ostdeutschen Bundesländern hält an

WIESBADEN (ots) -



- Seit 1991 rund 727 000 18- bis unter 30-Jährige aus dem Osten in die

westdeutschen Bundesländer gezogen

- Nettozuwanderung aus dem Ausland seit 1991 in westdeutschen Ländern mit 9,4

Millionen sieben Mal so hoch wie im Osten (1,3 Millionen)

- Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter laut Zensus 2022 in ostdeutschen

Ländern mit 57,5 % niedriger als im Westen mit 61,6 %



Im Jahr 2023 sind erneut mehr junge Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern

in den Westen gezogen als umgekehrt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

zum Tag der Deutschen Einheit mitteilt, waren es netto 7 100 Personen im Alter

von 18 bis unter 30 Jahren, die aus Ostdeutschland in die westdeutschen

Bundesländer (jeweils ohne Berlin) zogen. Damit setzte sich der seit 1991

bestehende, kontinuierliche Wanderungsverlust Ostdeutschlands gegenüber dem

Westen in dieser Altersgruppe auch 2023 fort. Dieser dürfte auch auf die

Abwanderung zum Studium oder zur beruflichen Ausbildung zurückzuführen sein.

Insgesamt sind seit 1991 netto 727 000 zu dem Zeitpunkt 18- bis unter 30-Jährige

aus den ostdeutschen Ländern in den Westen abgewandert. Diese Altersgruppe trägt

besonders stark zur Abwanderung gen Westen bei: Insgesamt sind seit 1991 netto

knapp 1,2 Millionen Menschen aus den ostdeutschen in die westdeutschen Länder

gezogen.







westdeutschen Bundesländern in den letzten zehn Jahren ausgeglichener. Im

vergangenen Jahr sind erstmals seit 2016 wieder insgesamt mehr Menschen aus den

ostdeutschen in die westdeutschen Länder abgewandert als umgekehrt: Der

Wanderungsverlust fiel mit insgesamt 3 000 Personen aber vergleichsweise gering

aus. Zuvor hatte es nach Jahrzehnten teils starker Abwanderung von 2017 an einen

leicht positiven Binnenwanderungssaldo in den ostdeutschen Ländern insgesamt

gegeben. Dabei war die Entwicklung jedoch nicht einheitlich: Während bei

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen in den letzten Jahren ein

positiver Binnenwanderungssaldo zu verzeichnen war, sind Thüringen und

Sachsen-Anhalt seit 1991 durchgängig von einer Nettoabwanderung in die

westdeutschen Länder betroffen.



Nettozuwanderung aus dem Ausland 2023 im Westen fünf Mal so hoch wie im Osten



Einen größeren Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung als die innerdeutschen

Binnenwanderungen haben jedoch die Außenwanderungen über die Grenzen

Deutschlands. Die Nettozuwanderung aus dem Ausland ist seit der deutschen

Vereinigung mit Ausnahme des Jahres 2008 in den westdeutschen Bundesländern

höher als in den ostdeutschen. Seit der deutschen Vereinigung betrug die

Nettozuwanderung aus dem Ausland im Osten rund 1,3 Millionen Personen. Im Westen Seite 2 ► Seite 1 von 4



