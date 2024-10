23,8 % mehr ausländische Gäste im Juni und Juli 2024 rund um die Spielorte der Fußball-EM / Deutlichster Zuwachs gegenüber Vorjahresmonaten im "Ruhrgebiet" mit 68,3 %

WIESBADEN (ots) - Die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland hat

den Reisegebieten rund um die Spielorte deutlich mehr ausländische Gäste

beschert. Im Juni und Juli 2024 besuchten insgesamt rund 4,1 Millionen

ausländische Gäste die Regionen rund um die zehn EM-Spielorte. Das war knapp ein

Viertel (23,8 %) mehr als in den Vorjahresmonaten, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt. Die Zahl der Gäste aus Deutschland blieb mit

knapp 7,3 Millionen in etwa auf dem Niveau der Monate Juni und Juli im Jahr 2023

(-0,2 %).



Zum Vergleich: Im restlichen Bundesgebiet ohne die zehn EM-Regionen stieg die

Zahl der Gäste aus dem Ausland im selben Zeitraum lediglich um 3,9 %.







den Spielorten Dortmund und Gelsenkirchen: Hier lag die Zahl der ausländischen

Gäste im Juni und Juli 2024 um 68,3 % über der in den Vorjahresmonaten. Hohe

Zuwächse konnte auch die Region "Düsseldorf und Kreis Mettmann" mit dem

Austragungsort Düsseldorf mit 47,3 % verzeichnen. In "Köln und dem

Rhein-Erft-Kreis" gab es 39,8 % mehr ausländische Gäste als im Juni und Juli

2023.



Vier Fünftel der EM-Spiele fanden im Juni statt. Entsprechend nahm die Zahl

ausländischer Gäste im Juni 2024 rund um die Austragungsorte besonders zu: Gut

ein Drittel (35,0 %) mehr ausländische Gäste als im Juni 2023 besuchten die

jeweiligen Regionen. Besonders deutlich fiel der Zuwachs ebenfalls im

"Ruhrgebiet" aus, wo sich die Zahl der ausländischen Gäste gegenüber dem

Vorjahresmonat verdoppelte (+102,8 %).



Methodische Hinweise:



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und

Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze

und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn

Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen beim Camping.



Reisegebiete sind Regionen, die in Zusammenarbeit mit den Statistischen

Landesämtern abgegrenzt wurden und die sich im Wesentlichen an den

Zuständigkeitsbereichen der regionalen Tourismusverbände und an naturräumlichen

Gegebenheiten orientieren. In Bayern heißen die entsprechenden Regionen

Tourismusregionen.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse sind auch im Statistischen Bericht "Monatserhebung im

Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes verfügbar.



Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:



In der zweiten Oktoberhälfte 2024 geht die neue Nutzeroberfläche unserer

Datenbank online und verlässt das Beta-Stadium. Die neue Oberfläche bietet

schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- und Anpassungsmöglichkeiten

von Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur des maschinenlesbaren

Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat bei Tabellen-Downloads.

Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtige Hinweise zum Release

bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Pressestelle,

Telefon: +49 611 75 3444

www.destatis.de/kontakt



