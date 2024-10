Noch viel Luft nach oben bei Altersvorsorge junger Menschen (FOTO)

Garching bei München und Hannover (ots) - Junge Erwachsene (bis 30 Jahre) sind

zwar aufgeklärt und interessiert an Finanzthemen, beschäftigen sich aber noch zu

wenig mit ihrer Altersvorsorge. Als Informationsquelle bleibt persönliche

Beratung unverzichtbar, darf aber gerne auch digital erfolgen.



Private Altersvorsorge gegen Altersarmut? Notwendig - da ist sich die große

Mehrheit (72 %) der jüngeren und älteren Generationen einig. Dennoch haben 44 %

der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 ("Gen Z") noch nicht mit der Vorsorge

für den Ruhestand begonnen. Zudem beschäftigt sich nur knapp jede zweite Person

(48 %) häufig mit der eigenen finanziellen Situation. Das ist paradox, denn das

Bewusstsein und die "gefühlte" Kompetenz sind vorhanden: 58 % der unter

31-Jährigen schätzen ihre Kenntnisse als gut bis sehr gut ein - ein Plus von

zwei Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2022. Die Generation Z zeigt sich

sogar interessierter an Finanzthemen als die Generation X und Babyboomer (72 zu

66 bzw. 65 %). Zu diesen Ergebnissen kommt die Junge-Leute-Finanzstudie von

Swiss Life Deutschland.





Was hindert junge Erwachsene in ihren Zwanzigern daran, mit der Altersvorsorgeloszulegen? Wer sich noch nicht absichert, nennt als Gründe vor allem fehlendefinanzielle Mittel (45 %). Aber auch die Komplexität des Themas (25 %), fehlendezeitliche Ressourcen (20 %), das ausbleibende Thematisieren in der Schule (25 %)sowie im Elternhaus (14 %).Persönliche Beratung könnte Anstoß geben"Junge Menschen in ihren Zwanzigern zeigen zwar das nötige Interesse anFinanzthemen wie Altersvorsorge, doch sie müssen auch ins Handeln kommen undanfangen, in die Zukunft zu investieren. Genau dazu kann Beratung den Anstoßgeben", sagt Dirk von der Crone, CEO von Swiss Life Deutschland. "Das deckt sichmit unseren Studienergebnissen: 75 % der Gen Z ist Beratung bei Finanzanlagenoder Vorsorgeprodukten wichtig."Denn obwohl sie ihre eigenen Finanzkenntnisse als solide einschätzen, wünschensie sich die Expertise von Fachleuten: Finanzberaterinnen und -beratern sowieFinanzexpertinnen und -experten, Banken und Finanzinstituten wird großeKompetenz zugeschrieben, 29 % sehen sie als am besten geeignet, um Finanzwissenzu vermitteln. Bei der Generation Z sind sie mit je 25 % am zweitbeliebtesten,30 % der 18- bis 30-Jährigen halten die Schule oder Universität für den bestenOrt, um Finanzwissen zu vermitteln. 41 % der Gen Z würden ein "SchulfachFinanzen" befürworten, um sich über Geldanlagen zu informieren."Gerade die persönliche Beratung hilft dabei, sich mit Finanzthemen genauerauseinanderzusetzen und kritisch zu hinterfragen, welche Ziele oder welche