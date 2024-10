ROUNDUP Ölkonzern Adnoc aus den Emiraten will Covestro übernehmen Das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will wie seit langem erwartet den deutschen Kunststoffkonzern Covestro übernehmen. Die Araber bieten 62 Euro je Aktie und bewerten die Anteile des Dax-Konzerns so mit 11,7 …