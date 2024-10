Cern feiert 70 Jahre Forschung

GENF (dpa-AFX) - Die Europäische Organisation für Kernforschung (Cern) feiert ihre bisherige Sternstunde, den Nachweis des Higgs Bosons, und viele andere Errungenschaften: Die Organisation ist 70 Jahre alt geworden und hat zum Festakt nach Genf geladen.

"Was Cern in den 70 Jahren seiner Geschichte geschafft hat, zeigt, was die Menschheit erreichen kann, wenn wir unsere Differenzen beiseiteschieben und uns auf das Gemeinwohl konzentrieren", sagte die Cern-Generaldirektorin Fabiola Gianotti im Vorfeld der Feierlichkeiten.