ENOVA übernimmt Windpark-Bauprojekt in Jembke von BayWa r.e. (FOTO)

Hamburg (ots) - ENOVA hat das Windpark-Bauprojekt in Jembke von der BayWa r.e.

erworben. Mit einer Gesamtleistung von 15,3 MW wird der Windpark nach der

geplanten Inbetriebnahme am 1. Mai 2025 jährlich rund 28.000 MWh Strom aus

erneuerbaren Energien erzeugen.



Vergangenen Freitag haben ENOVA und BayWa r.e. den Kaufvertrag für den aktuell

im Bau befindlichen Windpark Jembke unterzeichnet. Dieser umfasst insgesamt drei

Windenergieanlagen - zwei Nordex-Anlagen vom Typ N149 mit einer Leistung von

jeweils 5,7 MW sowie eine Nordex N131 mit einer Leistung von 3,9 MW. BayWa wird

die schlüsselfertige Übergabe des Projekts sicherstellen, während ENOVA als

Investor und Betriebsführer den Windpark langfristig betreibt.





"Wir freuen uns, dass wir mit BayWa r.e. kurzfristig eine für alle Seitenvorteilhafte Lösung gefunden haben," so René Meyer, Head of Investment & AssetManagement bei ENOVA. "Wir sind überzeugt, dass Partnerschaften wie dieseentscheidend dazu beitragen, schnell und effektiv nachhaltige Projekte zurealisieren."Mit der Investition in das Bauprojekt sowie der Partnerschaft mit ALTUS, imRahmen dessen in den Gemeinden Jembke und Barwedel zehn Vestas V80-Anlagen durchzehn moderne Nordex-Anlagen vom Typ N163 mit einer Gesamtkapazität von 68 MWersetzt werden sollen, verantwortet ENOVA nun vollständig die Zukunft desStandortes. Dies ist ein weiterer gezielter Schritt des Unternehmens, seinWindparkportfolio auszubauen und einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen derEnergiewende in Deutschland zu leisten.Über ENOVADie ENOVA-Gruppe gestaltet als Entwickler, Investor, Serviceanbieter undBetriebsführer die Stromerzeugung Deutschlands. Mit Entschlossenheit und einerhohen technischen sowie kaufmännischen Expertise entwickelt dasFamilienunternehmen Windparks, investiert in Alt-Anlagen und verantwortet alsunabhängiger Spezialist für Enercon-Anlagen die Wartung und Instandhaltunghunderter Windenergieanlagen deutschlandweit. Zurzeit versorgt ENOVA 600.000Haushalte mit grünem Strom und hat seit 1989 rund 2.000 MW anWindenergie-Genehmigungen erhalten. Bis 2026 sollen 600 Millionen Euro indeutsche Windenergie-Projekte investiert werden.