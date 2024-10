Die größte oberirdische metallische Ressource der Welt wird erschlossen. Großinvestor Eric Sprott kauft mehr Aktien

Der kanadische Bergbau-Großinvestor Eric Sprott hat die Chance längst erkannt und wie gestern bekannt wurde, seine bestehende Aktienposition mit einer überraschenden 3 Mio. CAD Finanzierung erneut deutlich erhöht. Jahrelang war das Projekt mit der weltweit größten oberirdischen metallischen Ressource durch rechtliche Komplikationen faktisch lahmgelegt. Nun laufen die Bohrarbeiten auf der Tailings-Deponie „Quiulacocha“, einem Teil der bedeutenden Rohstoff-Konzession „El Metalurgista“ von Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR, WKN: A2N7XK) auf Hochtouren. Was Eric Sprott wahrscheinlich längst bewusst ist, das Unternehmen aber erst nach Durchführung der Bohrungen offiziell quantifizieren darf: Der direkt an der Oberfläche gelegene, bis zu 40m tiefe Abraum aus historischer Produktion ist extrem mineralhaltig. Die Aktie schwankt immer noch um Sprotts jüngsten Finanzierungskurs, doch das könnte sich mit Bekanntgabe der Bohrergebnisse schon sehr bald ändern.

Über das Projekt

Cerro de Pasco Resources konzentriert sich nach dem Verkauf der Mine „Santander“ nun voll und ganz auf sein Flaggschiff: Die Bergbaukonzession „El Metalurgista“, etwa 175 Kilometer von der peruanischen Hauptstadt Lima gelegen. Die gesamte Konzession deckt beinahe 96 Hektar Fläche ab, wovon 57 Hektar Mineralrechte der (insgesamt 114 Hektar abdeckenden) „Quiulacocha“-Tailings-Deponie umfassen. „Quiulacocha“ enthält vornehmlich Prozessabraum der benachbarten Tagebaumine „Cerro de Pasco“, die seit den 1920er-Jahren angefallen sind. Weitere 35 Hektar der Konzession entfallen auf die Abraumhalde „Excelsior“ mit Material aus der Mineralgewinnung der Mine.

Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur: Straßenzugang, Strom und Wasser sind vorhanden. Unweit gelegen gibt es eine Verarbeitungsanlage und eine Vielzahl an lokalen Arbeitskräften, teils hochqualifiziert aus vergangener und aktueller Bergbautätigkeit.

Verborgene Schätze in altem Abraum

Die Konzession „El Metalurgista“, die zu 100% Cerro de Pasco Resources gehört und dessen Abbaurechte (Mineral Rights) das Unternehmen hält, umfasst zwei Bereiche: Einen großen Teil der Lagerhalde „Excelsior“ und einen großen Teil der Abraumhalde (Tailings) „Quiulacocha“. Insgesamt gilt die Konzession als eine der größten oberirdischen Mineralressourcen der Welt. Aber was bedeutet das eigentlich?