DQS zertifiziert Hyundai Mobis nach ENX VCS / Neuer globaler Standard für Cybersicherheit in der Automobilindustrie fasst Fuß (FOTO)

--------------------------------------------------------------

VCS Zertifizierung

https://ots.de/UzjS5N

--------------------------------------------------------------



Frankfurt am Main / Seoul (ots) - Mit der erfolgreichen Zertifizierung von

Hyundai Mobis als erstem Automobilzulieferer außerhalb Europas durch die DQS

etabliert sich ENX Vehicle Cyber Security Audit (VCS) als neuer globaler

Standard für Cybersicherheit in der Automobilindustrie. Entwickelt von der ENX

Association in Zusammenarbeit mit Herstellern, Zulieferern und Partnern wie der

DQS bietet der VCS-Standard (https://www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/vcs-v

ehicle-cyber-security-zertifizierung) einen weltweit einheitlichen Rahmen zur

Zertifizierung von Cyber Security Management Systemen (CSMS). Die Zertifizierung

von Hyundai Mobis zeigt, dass ENX und ihre Partner auf einem guten Weg sind,

nach dem Erfolg von TISAX® nun mit VCS erneut einen globalen Branchenstandard zu

setzen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

DQS die erste Wahl für Hyundai MobisHyundai Mobis wählte die DQS (https://www.dqsglobal.com/de-de/) für diesewichtige Zertifizierung aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrerführenden Rolle bei den Cybersicherheitsstandards in der Automobilindustrie. Alsvertrauenswürdige Zertifizierungsstelle hat die DQS eine nachgewieseneErfolgsbilanz bei der erfolgreichen Zertifizierung von Automobilunternehmen fürhochrangige Standards wie TISAX®(https://www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/tisax-zertifizierung) . Darüberhinaus ist Hyundai Mobis ein langjähriger Partner der DQS fürAutomotive-Standards wie TISAX® und IATF 16949(https://www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/iatf-16949-zertifizierung) in derAPAC-Region, was die Zusammenarbeit bei der Förderung vonCybersicherheitsstandards in der Automobilindustrie stärkt. Die Partnerschaftzwischen DQS und Hyundai Mobis stellt sicher, dass Hyundai Mobis an der Spitzedes Cybersicherheitsmanagements bleibt und sich auf zukünftige Herausforderungender Branche vorbereitet. Hyundai Mobis schätzt die Expertise, die globalePräsenz und das Engagement der DQS für die Einhaltung strengerCybersicherheitsstandards, was sie zu einem bevorzugten Partner für dieEinhaltung des neuen VCS-Standards macht.VCS als neuer Meilenstein für Cyber Security in der AutomobilindustrieAls langjähriger Partner von ENX war die DQS von Anfang an der Entwicklung undPilotierung beteiligt und trägt maßgeblich zur Etablierung dieses neuenBewertungsstandards bei.ENX VCS ermöglicht Automobilzulieferern den standardisierten Nachweis einesimplementierten Cybersicherheitsmanagementsystems (CSMS) gemäß der Richtlinie