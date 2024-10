Industriestimmung der Eurozone fällt auf 9-Monats-Tief

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone ist auf den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen und deutet weiter auf eine nachlassende Produktion hin. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) für September gab im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 45,0 Zählern nach, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit neun Monaten.

"Die Unternehmen haben nicht nur mit einem weiteren Einbruch der Nachfrage zu kämpfen, sondern auch mit Lieferkettenproblemen", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank. Seiner Einschätzung nach hat sich die Industrierezession in Deutschland weiter verschärft. Angesichts von "rapide fallenden Auftragseingängen" sei in den kommenden Monaten mit einer weiter sinkenden Produktion in den Industrieunternehmen zu rechnen.

Allerdings wurde die erste Schätzung für Frankreich nach der neuen Umfragerunde überraschend nach oben revidiert. Auch für Deutschland wurde die erste Erhebung geringfügig nach oben revidiert, der Indikator signalisiert aber weiter ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.

"Die Eurozone-Industrie rutschte im September noch tiefer in den rezessiven Bereich", heißt es in der Mitteilung von S&P. Die Umfrage habe gezeigt, dass die Lagerbestände weiter abgebaut werden. Darüber hinaus seien die Geschäftsaussichten in der Umfrage so schlecht eingeschätzt worden wie seit zehn Monaten nicht mehr.

In Spanien zeigte sich hingegen ein völlig anderes Bild, als in den drei größten Volkswirtschaften der Eurozone Deutschland, Frankreich und Italien. Hier hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben überraschend aufgehellt, der Indexwert liegt zudem deutlich über der Expansionsschwelle.

Die Daten im Überblick:



^

Region/Index September Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 45,0 44,8 44,8 45,8

DEUTSCHLAND

Industrie 40,6 40,3 40,3 42,4

FRANKREICH

Industrie 44,6 44,0 44,0 43,9

ITALIEN

Industrie 48,3 49,0 --- 49,4

SPANIEN

Industrie 53,0 50,2 --- 50,5°

