Vietnam weiht auf dem Ho Chi Minh City Economic Forum (Wirtschaftsforum in Ho-Chi-Minh-Stadt) ein Zentrum für die vierte industrielle Revolution ein

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ho-Chi-Minh-Stadt, ein führendes Zentrum für wirtschaftliche, technologische und wissenschaftliche Entwicklung und internationales Tor Vietnams, war kürzlich Gastgeber des 5.Ho Chi Minh City Economic Forum (Wirtschaftforum in Ho-Chi-Minh-Stadt) (HEF 2024) vom 24. bis 27. September. Im Mittelpunkt des Forums stand das Thema „Industrial Transformation: A New Growth Driver for Sustainable Development in Ho Chi Minh City" (Industrieller Wandel: Ein neuer Wachstumsmotor für nachhaltige Entwicklung in Ho-Chi-Minh-Stadt). Den Abschluss bildete die Einweihung des Center for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) in Ho-Chi-Minh-Stadt.

An der Veranstaltung nahmen fast 1.500 Delegierte teil, darunter Vietnams Premierminister Pham Minh Chinh, Regierungsvertreter, lokale Führungskräfte, internationale Organisationen, Experten und Unternehmen aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, China, Japan, Südkorea und ganz Europa.