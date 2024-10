Gewinnmitnahmen bei Munich Re - JPMorgan bevorzugt Konkurrenten

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem generell gedämpften Branchenumfeld mitten im historischen Sturm "Helene" sind die Aktien von Munich Re am Dienstag relativ stark gefallen. Anleger nahmen bei dem Rückversicherer Gewinne mit nach der Rekordrally, die am Vortag erneut nahe der 500-Euro-Marke zu Ende ging. Am Dienstag sank der Kurs nun um 1,8 Prozent infolge einer Abstufung der US-Bank JPMorgan.

Die Amerikaner bewerten Munich Re bei einem unveränderten Kursziel von 520 Euro ab sofort mit "Neutral". Nach einer Kursverdopplung seit Anfang 2022 verwies Analyst Kamran Hossain auf das verbleibende Kurspotenzial, das nicht mehr für eine Bewertung mit "Overweight" spreche. Der weitere Spielraum nach oben sei begrenzt, auch wenn sein Kursziel zumindest noch für einen erstmaligen Sprung über die 500-Euro-Marke spricht. Am Dienstag liegt sein Kursziel etwa sieben Prozent über dem Kurs.

In den Augen von Hossain war Munich Re zuletzt Profiteur eines härteren Marktumfelds, doch 2025 rechnet er am Versicherungsmarkt mit einer Marktberuhigung, die nun anderen Werten zum Vorteil werden könnte. Er erwähnte dabei seine bestätigten "Overweight"-Empfehlungen Swiss Re und vor allem Hannover Rück , deren Aktien sich am Dienstag allerdings auch im Minus bewegten. Bei den Hannoveranern sieht Hossain rund 18 Prozent an Kurspotenzial./tih/ag/stk