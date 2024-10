11 von 15 Städten mit Anstieg - Preiskorrektur in Metropolen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 15. Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 3. Quartal 2024:- Angebotspreise für Bestandswohnungen erhöhen sich in den letzten 3 Monatendeutschlandweit um +0,8 Prozent- Phase der durchgängigen Preisrückgänge ist beendet: In 11 der 15 größtenStädte steigen die Immobilienpreise- Markt in Findungsphase: Preisdämpfer in München (-0,1 Prozent), Köln (-0,8Prozent) - Berlin bleibt stabil (0,0 Prozent)- Auf und Ab im Ruhrgebiet - nach Rückgängen im 2. Quartal steigen die Preisewieder in Dortmund (+3,7 Prozent), Duisburg (+1,6 Prozent) und Essen (+1,3ProzentDer deutsche Immobilienmarkt hat den Zinsschock verarbeitet und stabilisiertsich derzeit. Die Phase der durchgängigen deutlichen Rückgänge scheint aberendgültig beendet. Im 3. Quartal 2024 erhöhte sich der Durchschnittspreis einerBestandswohnung deutschlandweit von 3.102 Euro auf 3.128 Euro pro Quadratmeter(+0,8 Prozent). Vor allem großstädtischer Wohnraum bleibt begehrt: In 11 der 15größten deutschen Städte sind die Preise im 3. Quartal wieder gestiegen - in derSpitze um +3,7 Prozent im Vergleich zum 2. Quartal. Das zeigt die 15. Ausgabedes immowelt Preiskompass für das 3. Quartal 2024. Darin wurde analysiert, wiesich die Angebotspreise von Bestandswohnungen in Deutschland und den 15 größtendeutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern verändert haben."Die große Krise des Immobilienmarktes scheint beendet. Die Phase derdurchgängigen Preisanpassungen ist vorbei", sagt immowelt Geschäftsführer PietDerriks. "Die Preisrückgänge der letzten 2 Jahre wiegen aus Käufersicht diehöheren Zinsen aber nicht auf. Daher zeigt sich der Markt noch in einerFindungsphase, in der sich die Angebotspreise noch einpendeln müssen. Aber dietendenziell sinkenden Zinsen haben den Markt bereits deutlich gefestigt. Wenndie Zinssätze weiter leicht sinken, wird das zu einer weiteren Stabilisierungvon Markt und Preisen beitragen. Das Zeitfenster für den Immobilienkauf istderzeit günstig. Kaufinteressenten finden derzeit ein großes Angebot auf demMarkt und verfügen zudem über Verhandlungsspielraum beim Preis - insbesonderebei sanierungsbedürftigen Objekten. Wer also Pläne für den Kauf einer Immobiliehegt, sollte nicht in der Hoffnung warten, dass die Zinsen wieder auf dashistorisch Tief sinken."Kleine Preiskorrekturen in Metropolen - außer in HamburgMünchen bleibt die mit Abstand teuerste Großstadt Deutschlands. 8.190 Eurokostet der Quadratmeter einer Bestandswohnung, die in den 1990ern gebaut wurde.Das ist mit -0,1 Prozent minimal weniger als im Vorquartal. Im 2. Quartal warendie Preise in der Isarmetropole noch um +2,3 Prozent gestiegen. In Berlin