BlackRocks CEO Larry Fink: Markt preist Zinswetten falsch ein!

"Ich sehe keinerlei Landung", sagte Fink am Dienstag in einem Bloomberg-Interview am Rande der Konferenz Berlin Global Dialogue 2024. Und weiter: "Die Menge an Lockerungen, die in der Forward-Kurve enthalten ist, ist verrückt. Ich glaube schon, dass es Raum für weitere Lockerungen gibt, aber nicht so viel, wie die Forward-Kurve vermuten lässt."

Die Geldmärkte rechnen derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:3, dass die Fed im November eine weitere Senkung um einen halben Prozentpunkt vornimmt. Bis Ende nächsten Jahres preisen sie eine Lockerung um insgesamt etwa 190 Basispunkte ein. Fink sagt jedoch, dass es für ihn schwer vorstellbar sei, dass dies eintrete, da die meisten Regierungspolitiken derzeit eher inflationär als deflationär seien.