Indiens Markt für Luxuskosmetik bietet ein enormes Wachstumspotenzial bei gleichzeitig einzigartigen Herausforderungen

SINGAPUR, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf den Erkenntnissen und dem Interesse der Branche, die sich aus ihrem ersten Whitepaper im letzten Jahr ergeben haben, haben die globale Unternehmensberatung Kearney und LUXASIA, der führende Omnichannel-Markenhersteller im asiatisch-pazifischen Raum, ein zweites Whitepaper mit dem Titel „India's massive untapped growth opportunity in luxury beauty" (Indiens riesige ungenutzte Wachstumschancen im Bereich Luxuskosmetik) veröffentlicht. Der Bericht untersucht das immense Wachstumspotenzial, die Komplexität und die Herausforderungen des Luxuskosmetikmarktes in Indien sowie die wichtigsten kommerziellen Bereiche für den Markterfolg.

Der indische Markt für Luxuskosmetik ist bereits heute ein Milliardenmarkt und soll bis 2028 ein Volumen von 1,6 Mrd. USD erreichen – und sich bis 2035 auf 4,0 Mrd. USD vervierfachen. Mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 14 % ist Indien einer der am schnellsten wachsenden Märkte in Asien und der Welt. Dieses Wachstum wird durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung des Landes, eine aufstrebende Mittelschicht und immer anspruchsvollere, luxusbewusste und kauffreudige Verbraucherinnen und Verbraucher angetrieben.

Obwohl der Markt für Luxuskosmetik in Indien im Vergleich zur Gesamtbevölkerung relativ klein ist, ist er auf dem besten Weg, dem starken Wachstum zu folgen, wie es China in den letzten 15 Jahren erlebt hat. Daher ist es für Marken entscheidend, jetzt einzusteigen, um sich einen Namen zu machen, die Loyalität der indischen Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewinnen und auf der bevorstehenden Wachstumswelle zu reiten. Dieses Potenzial ist nicht unbemerkt geblieben, da zahlreiche internationale Marken in den letzten Jahren in Indien Fuß gefasst haben, um sich einen Frühstartervorteil zu sichern.

Der Markteintritt ist jedoch mit vielen Herausforderungen verbunden. Indien ist ein komplexer Markt – denn „das eine Indien" gibt es nicht. Im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern führen die große geografische Ausdehnung und die ethnische Vielfalt Indiens zu unterschiedlichen Verbraucherpräferenzen im Land. Um erfolgreich zu sein, müssen Marken eine Reihe von regionsspezifischen (sogar stadtspezifischen) Strategien entwickeln, anstatt sich auf eine generische oder auf einen einzigen Markt bezogene Strategie zu verlassen. Darüber hinaus müssen die Marken operative und regulatorische Komplexitäten wie Produktregistrierung und -import bewältigen und gleichzeitig ihre Lieferkette optimieren.