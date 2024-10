Heckler & Koch ist gut im Geschäft

OBERNDORF (dpa-AFX) - Der größte deutsche Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch, sieht sich wieder auf Wachstumskurs. Für das Gesamtjahr 2024 rechne die Firma beim Umsatz mit einem Plus im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, sagte Vorstandschef Jens Bodo Koch in Oberndorf bei der Hauptversammlung seines Unternehmens.

2023 hatte Heckler & Koch 301,4 Millionen Euro in die Kassen bekommen und damit rund ein Prozent weniger Umsatz gemacht als 2022. Der geringe Rückgang erfolgte auf hohem Niveau - 2022 war für die Firma Rekordjahr gewesen. "2023 stellt das zweitbeste Jahr in der Firmengeschichte dar", betont Manager Koch. Das operative Ergebnis (Ebitda) lag 2023 bei 62,2 Millionen Euro, in diesem Jahr wird es nach Vorstandsschätzung ähnlich hoch ausfallen.