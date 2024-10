Flatexdegiro startet Aktienrückkauf - Bafin-Genehmigung erhalten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro startet mit seinem bereits im Sommer angekündigten Aktienrückkaufprogramm. Die Genehmigung durch die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin liege inzwischen vor, teilte das Unternehmen am Vorabend in Frankfurt mit. An der Börse sorgten die Nachrichten am Dienstag für Auftrieb. Das Papier setzte sich mit einem Plus von bis zu 8,25 Prozent an die Spitze im Kleinwerteindex SDax und erreichte am späten Vormittag bei 13,915 Euro den höchsten Stand seit Juni.

Nach Unternehmensangaben vom Montagabend sollen vom 1. Oktober 2024 bis spätestens 7. Mai 2025 maximal gut 11 Millionen Anteilscheine für bis zu 50 Millionen Euro erworben werden. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 30. September in Höhe von 12,86 Euro entspreche damit der maximale Rückkaufwert rund 3,5 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung von Flatexdegiro, hieß es weiter.