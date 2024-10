So stehen die Deutschen zu den alternativen Proteinen (FOTO)

Berlin (ots) - Wer sich vegan oder vegetarisch ernähren will, möchte häufig gute

Alternativen zu tierischen Lebensmitteln haben. Doch worauf achten die Deutschen

bei diesen sogenannten Alternativen und was kommt wirklich auf den Tisch?

Gemeinsam mit den Meinungsmachern von Civey (http://civey.de) bringt das Forum

Moderne Landwirtschaft (FML) (http://www.moderne-landwirtschaft.de) den

Proteinkompass 2024 (http://www.moderne-landwirtschaft.de/proteinkompass-2024)

heraus.



Nur wenige Deutsche verzichten gänzlich auf Fleisch- und Milchprodukte





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Etwa zwei Drittel der Deutschen essen zumindest gelegentlich Fleisch- oderWurstwaren, nur 6 Prozent geben an, vollständig darauf zu verzichten. Bei Milch-und Molkereiprodukten sind es sogar über 80 Prozent, die sagen, dass siemindestens einmal in der Woche zu diesen Produkten greifen. Und nur für 13Prozent der Befragten ist es sehr wichtig, pflanzliche Alternativen zu Milchoder Fleisch zu haben. Der Mehrheit (56 Prozent) sind derartige pflanzlicheAlternativen gar nicht wichtig. Wenngleich in Haushalten mit Kindern dieNachfrage etwas höher liegt, überwiegen auch dort diejenigen, die dies für nichtwichtig erachten, deutlich (70 Prozent)."Wer auf Fleisch und Milch verzichtet, sucht offensichtlich nicht zwangsläufignach Alternativprodukten", sagt Lea Fließ, Geschäftsführerin Forum ModerneLandwirtschaft. "Viel mehr geht es den Deutschen dabei um die Themen Gesundheitoder Tierwohl."Eiweißgehalt spielt bei Alternativen keine große RolleWährend Milch- und Molkereiprodukte wie Fleisch- und Wurstprodukte vom Großteilder Bevölkerung regelmäßig und intensiv konsumiert werden, achten nur wenigebewusst auf den Eiweißgehalt der Lebensmittel und noch weniger halten dieVerfügbarkeit pflanzlicher Alternativen für wichtig. So bestimmt ehertraditionelles Ernährungsverhalten den Lebensmittelkonsum, wobei dieunterschiedlichen Proteinquellen, abgesehen von Nahrungsergänzungsmitteln undSojaprodukten, breit genutzt werden. Käufer pflanzlicher Alternativen machendies für ihre Gesundheit und für das Tierwohl, insbesondere bei Fleisch- undWurstalternativen. In Haushalten mit Kindern jedoch zeigt sich schon einegewisse Veränderung hin zu mehr alternativen Proteinquellen und weg von vorallem Fleisch- und Wurstprodukten. Dass für die Befragten die Herkunft derProdukte aus Deutschland bei Fleisch- und Wurstalternativen weitaus wichtigerist als bei den Milchalternativen, ist bemerkenswert."Die Studie zeigt deutlich, dass der Einsatz von pflanzlichen Alternativen vorallem durch das steigende Bewusstsein für Gesundheit und nachhaltige Ernährunggelenkt wird. Verbraucher möchten sicherstellen, dass ihre Entscheidungen sowohl