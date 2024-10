eine umfassende Lösung für die Einhaltung der EUDR

Charlotte, N.C. (ots/PRNewswire) - ResourceWise®, ein führender Anbieter von

Preisgestaltungs-, Marktintelligenz- und Nachhaltigkeitslösungen, ist stolz

darauf, die Einführung von Forest Trackt

(https://www.resourcewise.com/solutions/eudr-compliance-forest-trackt) (TM)

bekannt zu geben, einer End-to-End-Compliance-Lösung, die Unternehmen dabei

helfen soll, die EU-Abholzungsverordnung (EUDR) einzuhalten. Diese innovative

Technologie wird die Art und Weise, wie Unternehmen die Transparenz ihrer

Lieferkette demonstrieren, verändern.



Forest Trackt integriert fortschrittliche Technologie, einschließlich

automatischer Geolokalisierung von Herkunftskoordinaten, maschinelles Lernen und

fortschrittliche Algorithmen, um es Unternehmen zu ermöglichen, die Herkunft von

Holzrohstoffen genau zu verfolgen. Forest Trackt verbessert die Transparenz in

der gesamten Lieferkette und bietet einen soliden Rahmen für die Erfüllung der

strengen Anforderungen der EUDR.





Die wichtigsten Merkmale von Forest Trackt sind:- Erfassung von Geostandortdaten : Mit der benutzerfreundlichen ForestLogger-Appkönnen Sie auch ohne Mobilfunkverbindung präzise Geo-Standortdaten erfassen.Dies gewährleistet eine genaue und effiziente Datenerfassung undPolygondefinition, selbst in entlegenen Gebieten.- JSON-Dateien mit Punkt-zu-Polygon-Daten : Automatisiert die Erstellung dererforderlichen Geodatendateien zur Einhaltung der EUDR. Eine großeHerausforderung für die Einhaltung der EUDR ist die Anforderung, große Mengen anGeostandortdaten bereitzustellen. Forest Trackt ersetzt die manuelleDateneingabe, reduziert Kosten und Fehler, liefert genauere Daten undgewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit von Holzprodukten.- Prädiktive Risikobewertung : Bietet eine mehrstufige Risikobewertung zurPräqualifizierung von Gebieten an, führt die erforderliche Risikobewertung durchund weist ein solides Risikomanagementprogramm gemäß den Anforderungen der EUDRnach.- Tokenisierungssystem : Verfolgt den Weg der Holzrohstoffe vom Wald über dieLieferkette bis zum Endprodukt und zum Markt und löst damit das Problem dervielen Reststoffe aus Wäldern und Sägewerken.- Zentralisiertes Datenpaket an die EU geliefert : Überträgt alle Daten auseiner zentralen Datenbank über API an die EU.Forest Trackt wurde entwickelt, um die Einhaltung von Vorschriften zuoptimieren, den manuellen Arbeitsaufwand zu minimieren und gleichzeitig dieGenauigkeit bei der Einhaltung von Vorschriften zu maximieren und diePrüfungsbereitschaft zu gewährleisten. Unternehmen, die sich für diese Lösung