AKTIE IM FOKUS Redcare Pharmacy an der MDax-Spitze - Warburg ist optimistisch Die Aktien von Redcare Pharmacy haben sich nach einem positiven Analystenkommentar am Dienstag an die Spitze des MDax gesetzt. Die Papiere der Online-Apotheke hatten im Handelsverlauf bei 137,00 Euro den höchsten Stand seit Mitte August erreicht …