TÜV Bus-Report 2024, 8.10.2024, 10:30 Uhr

Berlin (ots) - Reise- und Linienbusse gelten als sehr sichere Verkehrsmittel.

Trotzdem kommt es in Deutschland immer wieder zu schweren Bus-Unfällen mit Toten

und Verletzten. Wie sicher ist Busfahren derzeit? Wie steht es um die technische

Sicherheit der Fahrzeuge? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? Wie steht

es um die Antriebswende im Bus-Bereich? Und wie entwickelt sich aktuell die

Nutzung von Bussen im Nah- und Fernverkehr?



Diese und weitere Fragen beantwortet der "TÜV-Report Omnibus 2024", für den mehr

als 58.000 Hauptuntersuchungen von Bussen ausgewertet wurden. Die Ergebnisse

stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich

einladen.





Zeit: Dienstag, 8. Oktober 2024, 10:30 UhrIhr Gesprächspartner: Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilitätbeim TÜV-VerbandOnline-Videokonferenz per Microsoft Teams: Hier klicken, um an der Besprechungteilzunehmen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_OWIwYTcyNzAtYmRhZC00MzliLWJlZTEtNzM4Zjg4MjJmNjMx%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%221fcff5a8-979d-4a92-9256-612e345503e7%22%7D)Zugang per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 280 943 817#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung vonO-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail anmailto:presse@tuev-verband.de .