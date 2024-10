Gerresheimer nach 18-Prozent-Crash: "Attraktive Kaufgelegenheit", laut Analyst

Gerresheimer erwartet bis 2025 schwächere Geschäftszahlen, was das Unternehmen mit einer langsamer als erwarteten Markterholung und einem Produktionsausfall durch eine Überschwemmung begründete. Sven Kürten von der DZ Bank äußerte Zweifel an diesen Gründen und zog seine Kaufempfehlung zurück, da das Management bis zuletzt die Erreichbarkeit der operativen Gewinnprognose für dieses Jahr betont hatte.

Die DZ Bank beschrieb die Situation als schwerwiegend; eine erhoffte Stabilisierung des Kurses trat demnach nicht ein. Die Aktie verliert am Dienstag weitere 2,62 Prozent und notiert unter 80 Euro, nachdem sie bereits am Montag um 18 Prozent gefallen war. Vom Rekordhoch bei knapp 123 Euro, erreicht vor etwa einem Jahr, haben die Aktien mittlerweile mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren.

Auch Oddo BHF stufte die Aktie auf "Neutral" herunter. Analyst Oliver Metzger betonte, die Korrektur der Prognose für 2025 sei gravierender als die für das laufende Jahr und senkte seine Gewinnerwartungen ab 2025 erheblich, da er keine positiven Kurstreiber sieht.

David Adlington von JPMorgan bezeichnete die Prognose für 2025 als kritisch, da Anpassungen der Ziele für das laufende Jahr bereits erwartet worden waren. Er hält die Reaktion des Marktes allerdings für übertrieben und sieht die Ankündigung als eine "bereinigende" Nachricht, die allerdings das Vertrauen in das Management untergrabe und dessen Wiederherstellung Zeit benötigen werde.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Gerresheimer von 122 auf 105 Euro reduziert, jedoch die Bewertung auf "Buy" beibehalten. Analyst Alexander Galitsa vermutet, dass die Stimmung kurzfristig gedämpft bleiben wird, sieht jedoch den jüngsten Kursverfall angesichts des vielversprechenden mittelfristigen Potenzials ebenfalls als übertrieben an.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 130 auf 110 Euro gesenkt, wobei die Bewertung auf "Buy" unverändert bleibt. Analyst Falko Friedrichs betrachtet den Kurssturz nach den jüngsten Prognosesenkungen als attraktive Kaufgelegenheit. In seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht erachtet er die notwendigen Anpassungen am Marktkonsens als eher moderat und beurteilt die neuen Ziele für 2025 als besonders vorsichtig.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,53 % und einem Kurs von 78,05EUR auf Tradegate (01. Oktober 2024, 12:42 Uhr) gehandelt.