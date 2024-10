Das sind die Aktien-Favoriten für das 4. Quartal

Am 30. September schloss der S&P 500 auf einem neuen Rekordstand von 5.762 Punkten und das in einem Monat, der – historisch gesehen – eigentlich der schlechteste ist. Anleger fokussieren sich auf Themen wie das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) und mögliche Zinssenkungen.

Anleger stehen vor der Frage, wie sie sich in diesem volatilen Umfeld positionieren sollen. Der Fokus liegt auf kurzfristigen Anlagen, insbesondere in US-Aktien, die von der Zinspolitik der US-Notenbank und der Dynamik in wachstumsstarken Sektoren wie der KI profitieren. "Generative KI, angeführt von Unternehmen wie Nvidia, bleibt ein starker Treiber", so Teng.

Auch chinesische und in Hongkong gelistete Aktien sieht Teng optimistisch. Nach den geldpolitischen Lockerungen der People's Bank of China hat sein Unternehmen diese Märkte von neutral auf übergewichten hochgestuft. "Gezielte Liquiditätsspritzen könnten das Problem der geringen Kapitalzuflüsse lösen", erläuterte er.

Teng empfiehlt ein diversifiziertes Portfolio, das US-Indizes (60 Prozent), globale und kurzfristige Rentenfonds (20 Prozent) und Geldmarktinstrumente (20 Prozent) umfasst, um bei möglichen Kursrückgängen nachzukaufen. Trotz der Unsicherheiten bleibt er optimistisch:

Wir erwarten höhere Volatilität, aber Kursrückgänge sind Kaufgelegenheiten.

Auch Nannette Hechler-Fayd'herbe von Lombard Odier sieht Chancen in Aktienmärkten, die hinterherhinken, wie Großbritannien. "Britische Aktien sind attraktiv bewertet und bieten Aufwärtspotenzial", sagte sie. Zudem sieht sie Potenzial in Schwellenländern wie Taiwan und Südkorea, die von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern und einer Erholung der Unternehmensgewinne profitieren dürften.

Hechler-Fayd'herbe ist besonders optimistisch für japanische Aktien. Das Land profitiere von einer stabilen Inflation und einer günstigen geopolitischen Lage, während Unternehmensreformen langfristigen Rückenwind bieten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion