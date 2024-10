Saturn Oil & Gas Inc. belegt Platz 4 in der sechsten jährlichen Rangliste der „Canada's Top Growing Companies“ von The Globe and Mail

CALGARY, ALBERTA – 1. Oktober 2024 /IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Platz 4 in der Rangliste 2024 der „Canada’s Top Growing Companies“ des Magazins „Report on Business“ belegt hat, nachdem es ein Dreijahres-Umsatzwachstum von über 9.200 % verzeichnet hat. Das Unternehmen hat zudem das zweite Jahr in Folge die Auszeichnung des am schnellsten wachsenden Öl- und Gasunternehmens auf der Liste erhalten.

„Mit einer Mannschaft und Strategie, die dazu konzipiert ist, den Status Quo zu hinterfragen und sich von herkömmlichen Branchenstandards zu trennen, hat Saturn seinen Erfolg fortgesetzt, indem es mutige strategische Akquisitionen getätigt, effiziente Bohrprogramme ausgeführt und sich auf einen profitablen Betrieb konzentriert hat“, so John Jeffrey, CEO von Saturn. „Durch eine stetige Erweiterung unserer Landposition, Reserven und Produktionsvolumina während der letzten vier Jahre haben wir rasant expandiert, was uns für das zweite Jahr in Folge als das am schnellsten wachsende Öl- und Gasunternehmen Kanadas positioniert hat.“

„Canada’s Top Growing Companies“ ist eine redaktionelle Rangliste, die im Jahr 2019 eingeführt wurde und kanadische Unternehmen nach ihrem Umsatzwachstum über drei Jahre bemisst, um so die Leistungen innovativer kanadischer Unternehmen hervorzuheben. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, mussten Unternehmen einen umfassenden Bewerbungsprozess durchlaufen und bestimmte Anforderungen erfüllen. Insgesamt haben sich 416 Unternehmen einen Platz in der diesjährigen Rangliste gesichert.

Die vollständige Liste der Gewinner von 2024 samt redaktionellem Beitrag ist in der Oktoberausgabe des „Report on Business“-Magazins veröffentlicht. Die Liste steht online hier zur Verfügung. Das Unternehmen wird zudem in einem Online-Artikel vorgestellt, der das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung von Saturn beschreibt.

„Unser jährliches Ranking in „Canada’s Top Growing Companies“ spiegelt die branchenübergreifende Innovationskraft der Unternehmer und Führungskräfte dieses Landes wider“, sagt Dawn Calleja, Editor des Magazins „Report on Business“. „Und wir denken, dass es wichtig ist, ihre Geschichte zu erzählen und die nächste Generation an Talenten im gesamten Land zu inspirieren.“

