OPTEL und Worximity bündeln ihre Kräfte zur Steigerung der Anlagenleistung mit Echtzeit-OEE-Lösungen

OPTEL ist bereits in mehr als 6.000 Fabriken vertreten und wird nun die Echtzeit-Produktionsüberwachungs- und Analysesoftware von Worximity anbieten. Kunden können eine Fülle von Daten und Erkenntnissen nutzen, um den Durchsatz und die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE) zu verbessern und gleichzeitig Ausfallzeiten, Ausschuss und Kosten zu reduzieren. Es ist die datengesteuerte Lösung, die die Hersteller von heute brauchen, um mit optimierten Ressourcen auf dem Markt vorne zu bleiben.

„Bei der Umsetzung der Serialisierungsvorschriften für unsere Pharmakunden haben wir betriebliche Ineffizienzen festgestellt, insbesondere in Bezug auf die Liniengeschwindigkeit und die Ausschussraten. Wir sind entschlossen, diesen Trend umzukehren, indem wir innovative Technologien wie die Lösungen von Worximity anbieten, um unseren Kunden dabei zu helfen, mit ihren vorhandenen Anlagen und Ressourcen mehr zu produzieren", sagte Louis Roy, Vorstandsvorsitzender von OPTEL. „Worximity hat uns mit seiner Benutzerfreundlichkeit, schnellen Installation und Expertise bei der Förderung kontinuierlicher Verbesserungen in der Werkstatt beeindruckt."

„Als OPTEL an uns herantrat, um die bestehende Ausrüstung für ihre Kunden aufzuwerten, war die Partnerschaft eine naheliegende Lösung", sagte Yannick Desmarais, Gründer und Geschäftsführer von Worximity. „Durch unsere Zusammenarbeit bieten wir eine nicht-intrusive, sofort einsatzbereite OEE-Lösung, die in weniger als einem Tag bereitgestellt werden kann und in der Regel bereits im ersten Jahr zu OEE-Verbesserungen von 10–25 % führt."

Diese Partnerschaft bietet Herstellern erhebliche Effizienzsteigerungen durch die Überwachung von Produktionsdaten in Echtzeit, die eine intelligentere Entscheidungsfindung, geringere Ausfallzeiten und eine höhere Produktivität ermöglichen. Angesichts der Tatsache, dass eine 3-5%ige Verbesserung der OEE in der Regel zu einer 1%igen Steigerung des Gewinns führt, hat diese Zusammenarbeit zwischen OPTEL und Worximity das Potenzial, die Rentabilität durch die Rationalisierung von Produktionsprozessen und die Reduzierung von Ineffizienzen erheblich zu steigern.