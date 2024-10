Zu wenig Wettbewerb bei E-Ladesäulen

BONN (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt hat fehlenden Wettbewerb bei öffentlichen Ladesäulen für E-Autos bemängelt. Viele Kommunen hätten Flächen überwiegend oder sogar ausschließlich an das eigene Stadtwerk oder einzelne Anbieter vergeben. "Im Ergebnis haben die Verbraucherinnen und Verbraucher kaum Auswahl und die Gefahr höherer Ladestrompreise steigt", kritisiert der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt.

Die Preisunterschiede an den Ladesäulen könnten auf punktuell missbräuchlich überhöhte Preise hinweisen. In vielen lokalen Märkten gebe es nur sehr wenige Anbieter von Ladestrom. "Dort ist die Konzentration so hoch, dass marktbeherrschende Stellungen entstehen", sagte Mundt bei Vorlage des Abschlussberichts zur Vermarktung öffentlicher Ladeinfrastruktur. "Der Wettbewerb bei der Versorgung mit Ladestrom funktioniert vielerorts nicht richtig." Das wäre "durch bessere Rahmenbedingungen für Flächenvergaben eigentlich vermeidbar gewesen".