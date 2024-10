Hornbach Holding mit solidem 1. Halbjahr

Vergangenen Mittwoch hat die Hornbach Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405), eines der Top-5-Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa, die Ergebnisse zum zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2024/25 vorgelegt. Während der Umsatz im ersten Halbjahr mit 3,445 Mrd. Euro exakt auf Höhe des Vergleichszeitraums des Vorjahres verharrte, gelang es dem familiengeführten SDAX-Unternehmen und seinen 25.000 Mitarbeitern in Europa, durch erfolgreiches Management von Beständen, Kosten und Margen, das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um knapp 20 Prozent auf 265,4 Mio. Euro zu steigern; das Ergebnis pro Aktie zog sogar um 37,7 Prozent auf 10,78 Euro an. Vor dem Hintergrund einer herausfordernden Wirtschaftslage in der EU und der zurückhaltenden Konsumstimmung belässt das Management den Ausblick für das Gesamtjahr unverändert auf Vorjahresniveau. Interessante Discount-Strategien gibt’s derzeit nur bei der DZ-Bank.

Discount-Strategie mit 7,2 Prozent Puffer (Dezember)