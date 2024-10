ING Deutschland präsentiert sich in neuer Markenkampagne als "Die Bank mit dem Löwen" (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Seit 20 Jahren ist der Löwe fester Markenbestandteil

der ING in Deutschland. Jetzt hat er erstmals seinen großen Auftritt in der

neuen ING-Markenkampagne an der Seite von Dirk Nowitzki. Die ING präsentiert

sich in einem TV-Spot als "Die Bank mit dem Löwen" und lässt eine Vielzahl an

Löwencharakteren in ihren Werbemitteln folgen. Denn der Löwe steht nicht nur für

Stärke, sondern insbesondere auch für Gelassenheit. Und genau dieses Gefühl

möchte die ING über Löwen im Kontext Finanzen vermitteln. Damit geht die Bank in

der strategischen Positionierung der Brand einen substanziellen Schritt nach

vorne und übersetzt ihr Markenversprechen in ein starkes, positives

Lebensgefühl.



Löwen-Casting mit Dirk Nowitzki







ING-Markenbotschafter Dirk Nowitzki als Jury-Mitglied zu sehen. Gemeinsam mit

drei weiteren Jury-Mitgliedern sucht er Unterstützung für sich und die ING. Eine

Vielzahl an Löwencharakteren präsentiert sich - als Löwen verkleidete Menschen

und Tiere, gezeichnete animierte und plüschige Löwenfiguren. Alle wissen die

Jury zu überraschen. Das Casting endet letztlich ohne klaren Sieger. Dirk

Nowitzki entscheidet sich dafür, alle Löwen zu nehmen.



TV-Spot - "Die Bank mit dem Löwen" (20 Sekunden) (https://eur02.safelinks.protec

tion.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-j96cGUxSDg%3F

v%3D-j96cGUxSDg&data=05%7C02%7Cpatrick.herwarthvonbittenfeld%40ing.de%7C2dff5e7e

b2b64a9ad57508dce1f74431%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C0%7C6386336993

42013787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1

haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QUEmPQTA6szHIKJY8VEpUArBoTJwzLHfr81GaES6y

RY%3D&reserved=0)



Löwen-Präsenz in weiteren Werbemitteln



Entsprechend vielfältig tauchen Löwen in weiteren Werbemitteln der Bank für

verschiedene Kanäle auf, insbesondere für die digitalen und sozialen Medien.

Dieses neu entwickelte "Fluent Device", eine wiederkehrende Markenfigur, soll

nicht nur den Wiedererkennungswert der Marke weiter steigern, sondern auch

Varianz und eine zielgruppengerechte Ansprache ermöglichen und zudem für einen

moderneren Look für ein jüngeres Publikum sorgen. "Über die Vielfalt an Löwen

zeigen wir nicht nur unsere eigene Diversität und Individualität, sondern auch

die Einzigartigkeit unserer Kundinnen und Kunden", sagt Hanna Maschke, Co-Lead

Communication & Brand Experience a.i. bei der ING Deutschland.



Online-Spot - "Die Bank mit dem Löwen" (15 Sekunden) (https://eur02.safelinks.pr

otection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzwD7ZtZRbB

I%3Fv%3DzwD7ZtZRbBI&data=05%7C02%7Cpatrick.herwarthvonbittenfeld%40ing.de%7C2dff

5e7eb2b64a9ad57508dce1f74431%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C0%7C638633

699342033298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI

6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VG3v%2BJZDrYcoRjezw9tkPT5m%2Fwmk1UGNU

YaM%2Fz71oCA%3D&reserved=0)



Löwen-Markenanker als Alleinstellungsmerkmal



Die mit der Münchner Agentur David+Martin entwickelte neue Kampagne nutzt den

Löwen als übergeordnetes Gestaltungsmerkmal, das in werblichen Aktivitäten für

verschiedene Produkte und Services der Bank aufgegriffen wird. Schon vor

Kampagnenstart zeigt eine ungestützte Befragung, dass viele Menschen die ING als

"Die Bank mit dem Löwen" assoziieren. Diese hohe Wiedererkennung soll für die

strategische Positionierung der Marke genutzt werden. "Die Bank mit dem Löwen

schafft mit neuem Markenanker ein Alleinstellungsmerkmal. Gleichzeitig

vermitteln wir ein starkes, positives Lebensgefühl als emotionalen Benefit",

erläutert Hanna Maschke. Auch die neue Kampagne greift die globale ING Brand

Direction "do your thing" auf, beispielsweise im Abbinder am Ende des TV-Spots.



Löwen-Historie der Bank



Seit 20 Jahren ist der Löwe Bestandteil der Marke ING in Deutschland: Im Juni

2004 wurde aus der DiBa die ING-DiBa und dem DiBa-Logo wurde das ING-Logo mit

dem Löwen vorangestellt. Seitdem ist der Löwe zentraler Logo- und

Identifier-Bestandteil. Dadurch ist er auch bereits als App-Icon auf dem

Smartphone der Kundinnen und Kunden sehr präsent.



Über die ING Deutschland



Mit über 9 Millionen Kundinnen und Kunden sind wir die drittgrößte Bank in

Deutschland. Unsere Kernprodukte sind Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder,

Verbraucherkredite und Wertpapiere. Im Geschäftskundensegment Business Banking

vergeben wir Kredite an kleine und mittlere Unternehmen und bieten ein

verzinstes Tagesgeldkonto an. Im Bereich Wholesale Banking bieten wir

Bankdienstleistungen für große, internationale Unternehmen an. Mit gut 5.000

Kolleginnen und Kollegen sind wir in Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin,

Hannover und Nürnberg vertreten.



Pressekontakt:



ING Deutschland

Patrick Herwarth von Bittenfeld

Tel.: +49 (0) 69 / 27 222 66886

E-Mail: mailto:patrick.herwarthvonbittenfeld@ing.de





