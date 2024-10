EVE Energy präsentiert auf der IAA TRANSPORTATION 2024 über 20 innovative Lithium-Batterie-Produkte und Wasserstoffenergietechnologien

HANNOVER, Deutschland, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- EVE Energy (SHE: 300014), ein weltweit führendes Unternehmen für Lithium-Batterien, nahm kürzlich das erste Mal an der IAA Transportation 2024 teil, der Premium-Plattform für Nutzfahrzeuge, die vom 17. bis 22. September in Hannover stattfand. In Halle 21 am Stand F69 stellte EVE Energy seine neuesten Produkte für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen sowie seine Forschungs- und Entwicklungsfortschritte vor und präsentierte mehr als 20 Batterieprodukte, darunter Lithium-Batteriezellen, -packs und eine Wasserstoffbatterie, um die grüne Transformation der Personenbeförderungs- und Logistikbranche zu fördern.

EVE Energy setzt seine Innovationen im Bereich der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen fort und fördert damit die grüne und nachhaltige Entwicklung in der Transportbranche.

Im April 2024 verabschiedete die Europäische Union strengere CO₂-Emissionsnormen für große Lkw und Busse. Danach müssen die CO₂-Emissionen dieser Fahrzeuge im Zeitraum 2030–2034 um 45 %, im Zeitraum 2035–2039 um 65 % und ab 2040 um 90 % reduziert werden. Mit kontinuierlichen Fortschritten in der Batterietechnologie und der Optimierung der Kosten tritt die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen in Europa im Jahr 2024 in eine neue Phase der Entwicklung ein.

Elektrische Logistikfahrzeuge erfordern kontinuierliche Fortschritte in der Batterietechnologie, um die wichtigsten Anforderungen wie schnelleres Aufladen, geringeres Gewicht, längere Lebensdauer und bessere Kosteneffizienz zu erfüllen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellte EVE Energy am Medientag der Messe am 16. September seine Open Source Battery vor, eine Reihe von fortschrittlichen Batterietechnologien für Nutzfahrzeuge. Die Open Source Battery ist mit verschiedenen Batteriezellenprodukten kompatibel und somit ideal für Minivans sowie leichte und schwere Lkw geeignet, um die Kosten zu senken und die Einnahmen der Nutzer von Logistikfahrzeugen zu erhöhen.

Vorteile der Open Source Battery:

Material: Die Batteriezelle verwendet eine Vielzahl innovativer Materialien, wie eine leitfähige Verbundkathode mit schnellen Ionen, eine Graphit-Multicluster-Leitungsanode und einen Lithium-Ionen-Elektrolyten mit hohem Fluss, der eine kontinuierliche 3C-Ladung ermöglicht. Der Akku kann in 15 Minuten von 20 % auf 80 % Ladezustand (SoC) aufgeladen werden und bleibt auch bei minus 30 Grad Celsius aufladbar. Mit einer langen Lebensdauer von 7.000 Zyklen ist die Funktionsfähigkeit der Batterie über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs gewährleistet.

