Chinesische Zentralbank: Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft angekündigt

Mit einem Paukenschlag startete die US-Notenbank Fed den lang erwarteten Zinssenkungszyklus und senkte den Zinssatz gleich um 50 BP. Zugleich stellte der „Dot Plot“ weitere Zinssenkungen in Aussicht: dieses Jahr noch zweimal je 25 BP und im kommenden Jahr Senkungen in Summe von 100 BP. Insgesamt fiel die Reaktion an den Aktienbörsen positiv aus. Die Rentenmärkte reagierten verhaltener, da dort bereits viel Zinssenkungsfantasie eingepreist war.

Für Europa und die Exportnation Deutschland wäre eine Stabilisierung in China wünschenswert. Hier zeigt der Trend weiter nach unten. So sank der Ifo-Geschäftsklimaindex im September stärker als erwartet, wobei der Abwärtsdruck vor allem von der verschlechternden Lageeinschätzung ausging. Auch die europäischen Einkaufsmanagerindizes verheißen nichts Gutes. Der Wert für das verarbeitende Gewerbe fiel auf ein Jahrestief und der bisher stabile Dienstleistungssektor gab stärker nach als erwartet, er notiert nur leicht über der Expansionsschwelle von 50 Punkten.

Da die Märkte Zinssenkungen vorweggenommen hatten, tendierte die Bund-Rendite seitwärts und notierte zum Wochenausklang bei rund 2,14 Prozent. Die 10-jährige Staatsanleihe der USA legte sogar um rund zehn Basispunkte auf 3,75 Prozent zu. Aufgrund des unerwartet kräftigen Zinsschritts durch die Fed gab das kurze Ende weiter nach. Diese Entwicklung war vorteilhaft für die Moventum-Portfolios, die weiterhin mit einer kürzeren Durationspositionierung auf der Rentenseite aufgestellt sind. Hilfreich war die im Vergleich zu Staatsanleihen bessere Entwicklung bei Unternehmensanleihen sowohl mit IG- als auch HY-Rating.

Die Aktienmärkte profitierten von den Zinssenkungen und den Stimuli aus China und konnten zulegen. Hierbei hatte Japan gefolgt von Europa die Nase vorn, die USA konnten weniger stark zulegen. Angetrieben vom Zuwachs in China wiesen die Schwellenländer eine Outperformance gegenüber den Industriestaaten auf. Auch wenn die in den Moventum-Portfolios allokierten Schwellenländeraktienfonds keine Übergewichtung in China aufweisen, kam ihnen diese Entwicklung dennoch zugute. Trotz der Zinssenkungen lag die Entwicklung zwischen Value- und Growth-Segment nah beieinander und hatte keine nachteiligen Auswirkungen auf die Moventum-Portfolios. Auch Nebenwerte zeigten eine marktkonforme Entwicklung. Auf Sektorebene wirkte sich die Übergewichtung des Rohstoffsektors vorteilhaft aus. Dieser legte im Zuge der chinesischen Fiskalpakete deutlich zu. Auch die Wachstumssektoren Kommunikationsdienstleistungen und Technologie wiesen eine Outperformance auf, die den Portfolios zugutekam. Im Gegenzug gaben die in den Portfolios hoch gewichteten Gesundheitstitel nach. Die Moventum-Portfolios konnten in den vergangenen beiden Wochen klar zulegen. Auf der Rentenseite erwies sich die kürzere Durationspositionierung als hilfreich, ebenso die Kreditbeimischungen. Auf der Aktienseite hielten sich positive und negative Beiträge die Waage.

Auch das PWM-Portfolio partizipierte an der freundlichen Aktien- und Rentenmarktentwicklung und konnte in den vergangenen beiden Wochen zulegen. Positive Performancebeiträge kamen nahezu von allen Portfoliobausteinen. Besonders profitierten die kreditlastigen Rentenfonds, die europäischen Aktienfonds und der globale Small-Cap-Fonds von Janus Henderson. Schwer taten sich die Aktienfonds von GQQ Partners und die durationslastigen Rentenfonds. Bei den Alternatives musste der Aquantum Active Range ansatzgemäß einen Kursrückgang verkraften. Zudem gilt es, etwaige Auswirkungen des Hurrikans auf den Plenum Cat Bond Dynamic abzuwarten. Zulegen konnte der Goldpreis, was sich in der guten Entwicklung des HANSAgold widerspiegelte.

