September günstigster Tank-Monat seit Dezember 2021 / Günstigster Tank-Tag des Monats war der 18. September (FOTO)

München (ots) - So günstig wie im September 2024 konnten die Autofahrerinnen und

Autofahrer seit Ende 2021 nicht mehr tanken. Wie der ADAC in seiner monatlichen

Auswertung der Kraftstoffpreise ermittelt hat, kostete ein Liter Super E10 im

Monatsmittel 1,650 Euro. Noch günstiger war Benzin letztmals im Dezember 2021

mit einem Durchschnittspreis von 1,605 Euro. Auch bei Diesel-Kraftstoff verlief

die Preisentwicklung ganz im Sinne der Autofahrer: Ein Liter Diesel kostete im

September im Mittel 1,544 Euro. Noch günstiger konnte man Diesel im Dezember

2021 tanken bei einem Preis von 1,519 Euro.



Günstigster Tank-Tag für beide Kraftstoffsorten war der 18. September. Ein Liter

Super E10 kostete im Tagesmittel 1,632 Euro, ein Liter Diesel 1,523 Euro. Die

höchsten Preise im September registrierte der ADAC am Monatsersten mit 1,691

Euro für Super E10 und 1,577 Euro für Diesel.







von der weiteren Entwicklung des Rohölpreises ab. Begünstigt wurde der aktuelle

Rückgang bei den Spritpreisen von dem gesunkenen Preis für ein Barrel Rohöl der

Sorte Brent. Derzeit liegt der Preis für ein Barrel bei etwa 72 US-Dollar und

damit in etwa auf dem Niveau von Ende 2021. Der Euro steht nach wie vor relativ

stabil bei 1,11 US-Dollar und könnte damit die Auswirkungen eines möglicherweise

steigenden Rohölpreises etwas dämpfen.



Die Autofahrer sollten sich laut ADAC ungeachtet der niedrigen Spritpreise vor

dem Tanken informieren, wo Benzin und Diesel gerade am preiswertesten sind.

Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", die laufend die aktuellen

Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt.

Damit lässt sich nicht nur bares Geld sparen, unterstützt wird auch der

Wettbewerb auf dem Markt.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch

unter http://www.adac.de/tanken .



Ob die Spritpreise auf diesem niedrigen Niveau bleiben, hängt im Wesentlichen