Christian Sailer ist neuer Chief Financial Officer bei Galeria (FOTO)

Olivier Van den Bossche, CEO von Galeria, erklärt: "Ich freue mich, künftig mitChristian Sailer als neuen CFO von Galeria zu arbeiten. Mit seinen Kenntnissenund Erfahrungen wird er die Weiterentwicklung von Galeria vorantreiben, bei derwir uns mit starken Sortimenten, der bereits erfolgreichen lokalen Ausrichtungund mit Filialmodernisierungen sowie starken Partnern an unserer Seite aufunsere Kernkompetenz Warenhaus konzentrieren und unseren Kunden in denMittelpunkt stellen werden.Gleichzeitig verabschieden wir uns von Guido Mager und danken ihm für diegemeinsame Zeit und seine Arbeit für das Unternehmen. Seine große Erfahrung undseine langjährige Kenntnis unseres Unternehmens, aber auch sein hohes Ansehenbei allen Gesprächs- und Verhandlungspartnern innerhalb und außerhalb unseresUnternehmens waren gerade in den letzten Monaten unserer Neuaufstellungentscheidend. Guido Mager verlässt Galeria nun in einer Situation, in der dasUnternehmen auf einer soliden Basis steht."Guido Mager hat nach seiner Zeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMGals Finanzchef Galeria viele Jahre entscheidend mitgeprägt. Er verlässt Galeriazum 1. Oktober 2024 und wird sich nun weiteren beruflichen Herausforderungenwidmen.Christian Sailer blickt als neuer Chief Financial Officer von Galeriazuversichtlich in die Zukunft: "Der Zeitpunkt ist äußerst passend. Der heutigeTag ist gleichzeitig der Beginn unseres neuen Geschäftsjahres, in das wirpositiv gestartet sind. Wir sind finanziell gut aufgestellt und haben Rückenwinddurch die neuen Eigentümer. Galeria hat sich von alten Rahmenbedingungen befreitund agiert als mittelständisches Unternehmen mit schlanken und agilen Strukturenals Nr. 1 im stationären Handel. Jetzt gilt es, die bereits angestoßenenProzesse und Wachstumsinitiativen umzusetzen. Ich freue mich auf dieHerausforderung und die Zusammenarbeit mit Olivier und dem gesamten Team beiGaleria."