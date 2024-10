Aktien New York Ausblick Dow etwas tiefer erwartet - Nahost-Spannungen An der Wall Street dürfte es am Dienstag zur Eröffnung leicht nach unten gehen. Belasten dürften die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten nach dem Einmarsch israelischer Soldaten in den Libanon sowie der Hafenarbeiter-Streik in den USA. Im frühen …