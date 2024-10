Dax nach Rücksetzer wieder auf dem Weg Richtung Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag wieder Kurs auf sein Rekordhoch genommen. Nach einem freundlichen Start und einer Schwächephase zog der deutsche Leitindex wieder an und näherte sich bis auf weniger als 50 Punkte seiner bisherigen Bestmarke vom Freitag bei knapp 19.492 Punkten. Zuletzt stand trotz verhalten erwarteter US-Börsen ein Plus von 0,58 Prozent auf 19.436,65 Punkte zu Buche. Damit winkt dem Dax nach dem ungewohnt starken September auch ein freundlicher Auftakt in den Oktober.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 1,13 Prozent auf 27.156,72 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann lediglich rund 0,2 Prozent.