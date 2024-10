Für mehr Mündigkeit, Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Beim diesjährigen Kongress des Bündnis Ökonomische BildungDeutschland (BÖB) unter dem Motto "Ökonomische Bildung konkret: Innovativ -nachhaltig - zukunftsfähig" wird erneut deutlich: Die junge Generation fordertEntschlossenheit und Schnelligkeit bei der Stärkung der Wirtschafts- undFinanzbildung in den Schulen, um besser auf die Herausforderungen des Lebensvorbereitet zu sein. Aktuell tut sich etwas, zum Beispiel im Rahmen der vomBundesfinanzministerium und dem Bundesministerium für Bildung und Forschunginitiierten Finanzbildungsstrategie, zu der die OECD gerade ihre Empfehlungenausgesprochen hat. Das Bündnis Ökonomische Bildung kritisiert dabei dasschwermütige Zuständigkeitsballett zwischen Bund und Ländern und warnt: OhneEinbeziehung der Schulen und der Mitarbeit der Länder wird dieFinanzbildungsstrategie ihre Wirkung nicht entfalten können.BÖB-Vorsitzende Verena von Hugo wertet die Initiative desBundesbildungs-ministeriums und des Bundesfinanzministeriums zur Umsetzung einernationalen Finanzbildungsstrategie als wichtigen Schritt hin zu einer besserenökonomischen Allgemeinbildung, und fordert zudem die Einbeziehung der Schulen,wo frühzeitig, im geschützten Raum, frei von Werbung und Verkaufsabsichten, alleMenschen erreicht werden. Dazu ist die Unterstützung und Beteiligung der Länder,der Kultusministerien, gefragt: " Worauf warten wir noch? Junge Menschen fordernmehr Ökonomische Bildung, weil sie täglich spüren, wie entscheidend diesesWissen für ihre Zukunft ist. Weil sie sich alleingelassen fühlen! Es ist höchsteZeit, dass die Länder aktiv werden und mitmachen. Ökonomische Bildung ist eineSchlüsselkompetenz für die Zukunft, die Basis für selbstbestimmteEntscheidungen, souveränes Handeln und auch ein Beitrag zu mentaler Gesundheit.Nur wenn alle mitmachen, können wir sicherstellen, dass Wirtschafts- undFinanzbildung alle erreicht, insbesondere diejenigen, die es am nötigsten haben- im Interesse der Einzelnen und der gesamten Gesellschaft ", so von Hugo.Die junge Generation selbst - auf dem BÖB KONGRESS 2024 in Berlin vertretendurch Katharina Wimmer, Botschafterin der Stiftung Generationengerechtigkeit undMitarbeiterin der Jugend-Enquete-Kommission , und Fabian Schön , Generalsekretärder Bundesschülerkonferenz - plädiert für mehr Ökonomische Bildung in der Schuleund sieht die Politik in der Pflicht, Kinder und Jugendliche bei der Gestaltungihrer Zukunft entschiedener zu unterstützen."In meinem Alltag merke ich, dass das Bewusstsein für die Relevanz von Politikund Wirtschaft in der Jugend durchaus vorhanden ist und dass junge Menschenetwas verändern wollen. Hier sehe ich großes Potenzial, aber auch aktuelle