Piramal Pharma Solutions kündigt 80 Mio. USD Erweiterungsplan für Anlage für sterile Injektionsmittel in Lexington, Kentucky, an 80 Mio. USD-Investitionsplan erweitert die Kapazitäten für sterile Injektionsmittel im kommerziellen Maßstab Erweiterung wird Produktionskapazität und betriebliche Effizienz erheblich steigern Die Anlage in Lexington ist nun besser in der Lage, die …