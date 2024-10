Geldpolitik sorgt für gute Stimmung

Der Deutsche Aktienindex (Dax) markierte Donnerstag und Freitag neue Rekordhochs und gewann im Wochenvergleich 4,0 Prozent auf 19.473,63 Punkte. Der MDax sprang um 5,3 Prozent auf 27.210,14 Zähler. Der TecDax kletterte um 5,6 Prozent auf 3.446,38 Punkte. Der m:access All-Share kam um 0,3 Prozent voran auf 1.187,39 Zähler.

Zu den großen Gewinnern zählten in der vergangenen Woche die Titel von Premium-Automobilherstellern, Grund waren die erwähnten Hoffnungen auf ein wieder stärkeres Chinageschäft. An der Spitze der Wochengewinner-Liste standen im Dax die Anteile an Porsche AG mit einem Plus von 14,5 Prozent. Der Kurs von BMW zog um 8,6 Prozent an, der von Mercedes Benz um 8,2 Prozent. Anhaltende Aufmerksamkeit erfuhren die Titel der Commerzbank. Während die Unicredit ihre Übernahmebemühungen fortsetzte, stellte sich der Bund auf die Seite des Frankfurter Geldhauses, das eigenständig bleiben will. Das Commerzbank-Management begeisterte die Anleger zudem mit der Ankündigung höherer Ausschüttungen an die Aktionäre sowie angehobenen Ertrags- und Renditezielen. Der Kurs der Commerzbank stieg auf Wochensicht um 7,8 Prozent.