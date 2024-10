Beratungsunternehmen wächst weiter und schafft Platz für neue Mitarbeiter (FOTO)

Plauen (ots) - Die MS Luxury Collection eG, ein Beratungsunternehmen für

Steueroptimierung und Vermögensaufbau mit Sitz in Plauen, hat kürzlich zwei neue

Büros eröffnet. Wie Geschäftsführer Sebastian Genßler mitteilt, befinden sich

die beiden neuen Standorte in Althengstett bei Stuttgart sowie auf Mallorca.

Damit schafft das Unternehmen außerdem Platz für neue Mitarbeiter - vornehmlich

im Vertrieb.



Sebastian Genßler: "Aufgrund der hohen Nachfrage nach unserem Angebot wollten

wir unseren Einflussbereich deutlich erweitern: Althengstett deckt den südlichen

Raum Deutschlands dabei wunderbar ab und bietet uns zudem direkten Zugang zu

Liechtenstein und der Schweiz. Doch auch Mallorca bietet großes Potenzial und

ist in nur zwei Stunden zu erreichen, weshalb wir unbedingt auf der beliebten

Urlaubsinsel präsent sein wollten."







unterstützt Unternehmer sowie Selbstständige von der Konzeption bis zur

Umsetzung dabei, ihre Unternehmensstruktur zu optimieren und auf legalem Wege

erhebliche Steuereinsparungen zu erzielen. Hierfür setzt das Unternehmen auf ein

erfahrenes Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten.



Sowohl für den Standort im baden-württembergischen Althengstett als auch für den

neuesten Anlaufpunkt auf Mallorca sucht die MS Luxury Collection eG zum

nächstmöglichen Zeitpunkt kompetente Mitarbeiter, um ihrem hohen Kundenandrang

gerecht zu werden. Gesucht werden vor allem kommunikationsstarke Vertriebler,

die Unternehmern zeigen wollen, welch großes Potenzial in der richtigen

Strategie liegt.



"Wir freuen uns natürlich über unser rasches Wachstum, wollen uns aber

keinesfalls darauf ausruhen. Vielmehr möchten wir uns auch in Zukunft darum

bemühen, noch mehr Unternehmern und Selbstständigen zu helfen, Steuern zu

verstehen und sich mithilfe bewährter Konzepte ein Vermögen aufzubauen - unsere

neuen Standorte sind die ideale Basis dafür", betont Sebastian Genßler

abschließend.



Mehr Informationen unter: https://www.msluxury.de



Pressekontakt:



MS Luxury Collection eG

Vertreten durch Sebastian Genßler

Web: http://www.msluxury.de

E-Mail: mailto:s.genssler@msluxury.de



Pressekontakt:

Ruben Schäfer

E-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169802/5877201

OTS: MS Luxury Collection eG





