Epson erhält EcoVadis Platin-Auszeichnung für Nachhaltigkeit (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das weltweit tätige Technologieunternehmen Epson hat vonEcoVadis, einem führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen fürUnternehmen, die Platin-Auszeichnung im Bereich Nachhaltigkeit erhalten. Diesesbedeutende Prädikat erkennt das Engagement von Epson an, für die Einhaltunghöchster Standards in den Bereichen Umweltpraktiken, Arbeits- undMenschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung einzutreten. Mit derPlatin-Auszeichnung gehört Epson zu den obersten 1 Prozent aller von EcoVadisbewerteten Unternehmen in allen Branchen, was die Fortschritte des Unternehmensin Sachen Nachhaltigkeit widerspiegelt.Epson steigerte seine Gesamtpunktzahl von zuletzt 77 auf nunmehr 83 von 100Punkten - und das, obwohl EcoVadis zwischenzeitlich strengereBewertungskriterien implementiert hat. Diese unabhängige Zertifizierung gibtKunden die Gewissheit, dass Epson eines der verantwortungsbewusstestenUnternehmen seiner Branche ist. Es wurde auch in verschiedenen Unterpunktenhervorragend bewertet und platzierte sich auch bei den Themen "Umwelt" sowie"Arbeit & Menschenrechte" unter den Top 1 Prozent und im Bereich "NachhaltigeBeschaffung" unter den Top 2 Prozent aller geprüften Unternehmen. Darüber hinausrangiert das Unternehmen unter den besten 30 Prozent bei dem Kriterium "Ethik".Die EcoVadis Bewertungskriterien zur Erlangung einer Auszeichnung werden immerstrenger. EcoVadis ist ein weltweit anerkanntes Rating-Unternehmen, das über130.000 Unternehmen in mehr als 220 Branchenkategorien und in 180 Ländernbewertet. Die jüngste Platin-Auszeichnung für Epson ist ein Beweis für denkontinuierlichen Einsatz des Unternehmens und die erreichten, bemerkenswertenFortschritte bezüglich nachhaltigen Wachstums im vergangenen Jahr."Die Platin-Zertifizierung ist das Ergebnis unserer Maßnahmen, diegesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu erkennen und zu lösen",sagte Takanori Inaho, Präsident von Epson Europe. "Wir folgen dem Leitprinzipdes "Sho Sho Sei", das uns zu kontinuierlicher Verbesserung verpflichtet und esuns so ermöglicht, immer bessere kompakte, effiziente und präzise Produkte zuentwickeln. Unsere proprietären Technologien sind stromsparend, denn wir sinduns unserer Verantwortung bewusst, die Auswirkungen unseres Handelns auf denPlaneten zu mindern."Epson machte bereits bedeutende Fortschritte in Richtung seines Ziels, bis 2050CO2-negativ zu werden und bis dahin komplett auf fossile Ressourcen zuverzichten. So wurden im Geschäftsjahr 2023 einige bemerkenswerte Erfolgeerzielt:Dekarbonisierung: