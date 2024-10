Barclays belässt Apple auf 'Underweight' - Ziel 186 Dollar

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 186 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Seine Recherche habe Auftragskürzungen bei einem wichtigen taiwanesischen Zulieferer ergeben, was neben global kurzen Lieferzeiten die schwache Nachfrage nach dem iPhone 16 zeige, schrieb Analyst Tim Long in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2024 / 10:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 10:56 / GMT