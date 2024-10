xtype erhält 21 Millionen Dollar von Norwest Venture Partners und ServiceNow Ventures, um Innovationen auf der ServiceNow-Plattform voranzutreiben

xtype hat aufgrund des Erfolgs seiner innovativen Multi-Instance-Management-Plattform, die Unternehmenskunden bei der Skalierung ihrer ServiceNow-Investitionen unterstützt, die Aufmerksamkeit globaler Investoren auf sich gezogen.

Die neue Finanzierung wird xtype dabei unterstützen, Unternehmen dabei zu helfen, ihren ServiceNow-Betrieb weltweit zu erweitern.

An dieser Runde waren auch die vorherigen Investoren Columbia Capital, Inner Loop Capital und SaaS Ventures beteiligt.

COVINA, Calif., 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- xtype , das führende Softwareunternehmen für Multi Instance-Management auf der ServiceNow-Plattform, gab heute bekannt, dass es eine Serie-A Finanzierungsrunde in Höhe von 21 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Norwest Venture Partners mit Beteiligung von ServiceNow Ventures und bestehenden Investoren wie Columbia Capital und Inner Loop Capital abgeschlossen hat. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne in der Mission von xtype, das Management von ServiceNow Umgebungen in Unternehmen zu revolutionieren.

Mit dem neuen Kapital wird xtype seine hochmoderne Plattform skalieren, die Unternehmen eine unübertroffene Echtzeit-Sichtbarkeit, Governance und Automatisierung für ihre ServiceNow-Instanzen in Entwicklung, Test und Produktion bietet. Die Finanzierung wird auch den Ausbau der globalen Präsenz von xtype vorantreiben und sicherstellen, dass mehr Unternehmen schnell und präzise die vollständige Kontrolle über ihre ServiceNow-Umgebungen übernehmen können.