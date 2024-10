DMEGC - Innovative Energiemanagementsysteme für moderne Wohnhäuser

DONGYANG, China, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd., einer der zehn weltweit führenden PV-Lieferanten, freut sich, die Markteinführung seines neuesten innovativen Produkts, des Balkon-Energiespeichersystems, bekannt zu geben. Dieses umfasst die M01-Heimbatterie mit integriertem Energiemanagementsystem und einen 800-W-Mikro-Wechselrichter.Das kompakte Design und die Langlebigkeit machen es perfekt für die Integration mit Balkon-Solarenergie und um von Energieeinsparungen zu profitieren. Die M01-Heimbatterie ist speziell für eine schnelle und einfache Installation konzipiert. Sie lässt sich in wenigen einfachen Schritten einrichten, was die Installationskosten reduziert. Die M01-Heimbatterie mit 1,536 kWh kann einfach mit einer professionellen Wandhalterung montiert und an zwei Solarmodule und einen 800-W-Mikro-Wechselrichter angeschlossen werden. Der Benutzer wird sofort die Vorteile des M01-Heimbatteriesystems erleben. Die M01-Heimbatterie ist mit einem WLAN-Monitor ausgestattet und bietet eine bequeme Möglichkeit, das System über eine dedizierte App (iOS und Android) und WLAN zu verwalten. So können Sie den Stromverbrauch, die Produktion, den Batteriestatus und Software-Upgrades ganz einfach über das Mobilgerät verfolgen.

Wichtigste Produktmerkmale:

Nahtlose Integration und Gestaltung:

Die M01-Heimbatterie ist so konzipiert, dass sie sich perfekt in bestehende Wohn- oder Büroumgebungen einfügt und gleichzeitig eine elegante Ästhetik bietet.

Komfort durch Fernbedienung:

Mit dem integrierten WIFI-Monitor und der dazugehörigen App können die Benutzer das System bequem von überall aus überwachen und verwalten.

Kontinuierliche Verfolgung:

Die Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Technologie (maximale Leistungspunkt-Verfolgung) maximiert die Energiegewinnung aus Solarmodulen, indem sie kontinuierlich den optimalen Leistungspunkt verfolgt und anpasst.

Einfache Installation:

Die Produkte sind für eine einfache Wandmontage konzipiert, was wertvollen Platz spart und eine saubere, organisierte Installation gewährleistet.

Vollständiger Schutz und Haltbarkeit:

Mit einer IP65-Einstufung und automatischer Heizung für Temperaturen bis zu -20 °C bieten die Produkte in jeder Umgebung außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Langlebigkeit - LiFePO4-Zellen:

Die Energiemanagementsysteme bieten über 6000 Zyklen bei 25 °C und gewährleisten eine zuverlässige und langfristige Stromversorgung.