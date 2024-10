Frankreich plant Sparkurs und Steuererhöhungen.

PARIS (dpa-AFX) - Das hoch verschuldete Frankreich will mit einem Sparkurs und Steuererhöhungen seine Finanzen wieder ins Lot bringen. Bis 2029 und damit zwei Jahre später als bisher geplant solle das Haushaltsdefizit wieder unter den europäischen Grenzwert von drei Prozent gebracht werden, kündigte Frankreichs neuer Premierminister Michel Barnier in seiner Regierungserklärung in Paris an. Im laufenden Jahr werde ein Defizit von sechs Prozent erwartet, im kommenden Jahr solle dies auf fünf Prozent gesenkt werden.

Steuererhöhungen sollten große Unternehmen mit hohen Gewinnen betreffen sowie wohlhabende Einwohner, sagte Barnier. Es gehe um "einen außergewöhnlichen Beitrag für die reichsten Franzosen."