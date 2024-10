Börse in Istanbul nach Israels Einmarsch im Libanon stark unter Druck Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten hat am Dienstag die Börse in Istanbul besonders stark belastet. Der türkische Leitindex Bist 100 sackte zuletzt um 3,5 Prozent auf 9.329 Punkte ab und erreichte das Niveau von …