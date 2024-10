AKTIE IM FOKUS Sorge um den Nahen Osten befördert Rheinmetall an Dax-Spitze Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten hat am Dienstag die Aktien von Rheinmetall an die Dax-Spitze gehievt. Die Papiere des Rüstungskonzerns zogen zuletzt um fünf Prozent auf 510,60 Euro an und erreichten damit das …