Lonza schließt Kauf von Roche-Werk in den USA ab Lonza hat den angekündigten Kauf eines großen Produktionswerks in den USA unter Dach und Fach gebracht. Die Übernahme der Anlage in Vacaville, Kalifornien, für 1,2 Milliarden US-Dollar von Roche wurde nun abgeschlossen, wie der Pharmazulieferer am …