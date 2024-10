Calibre stärkt sein Führungsteam mit der Ernennung des Chief Operating Officer und des Vice President of Technical Services, Nicaragua

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Ich freue mich sehr, David Schummer als SVP & Chief Operating Officer und Stephen McCaughey als Vice President Technical Services, Nicaragua, willkommen zu heißen, da wir das Team weiter verstärken, während wir uns von einem Junior-Goldproduzenten zu einem auf Nord- und Südamerika fokussierten, mittelgroßen Goldproduzenten mit mehreren Anlagen entwickeln."

"Dave ist eine bewährte Führungspersönlichkeit in großen Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf Sicherheit, Optimierung der Anlagenleistung, Kostensenkung und Nachhaltigkeit. Da ich mit Dave bei Newmont zusammengearbeitet habe und seine Fähigkeiten aus erster Hand gesehen habe, bin ich zuversichtlich, dass Dave die richtige Wahl ist, um unsere Betriebe zu leiten und die Produktion zu optimieren und zu steigern, mit dem Ziel, einen erheblichen Wert für die Aktionäre zu schaffen."

"Stephens umfassender technischer Hintergrund zusammen mit seiner Erfahrung in Lateinamerika wird für die Optimierung unserer Aktivitäten in Nicaragua von unschätzbarem Wert sein.

"Ich freue mich auf die Beiträge von David und Stephen in ihren neuen Funktionen".

David Schummer - Senior Vice President & Chief Operating Officer

Herr Schummer verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bergbau in den USA, Kanada, Peru, Indonesien, Westafrika und im Nahen Osten. David Schummer ist eine bewährte Führungspersönlichkeit in großen Bergbauunternehmen, die sich auf den Aufbau einer starken Gesundheits- und Sicherheitskultur und die Wertschöpfung durch Effizienzsteigerungen im Bergbau konzentriert. Im Laufe seiner Karriere hat David immer mehr Verantwortung übernommen. Bevor er als COO zu Calibre kam, war David COO bei Perseus Mining. Davor war er Präsident von Ma'aden Gold & Base Metals (MGBM) und Vorstandsvorsitzender sowohl von MGBM als auch von Ma'aden Barrick Copper Company (MBCC). Zuvor war David als EVP & COO bei New Gold Mining tätig und verbrachte 22 Jahre bei Newmont Mining Corporation. Während seiner Zeit bei Newmont bekleidete David schrittweise höhere Positionen und wurde schließlich zum Senior Vice President für Afrika ernannt. Vor seiner Zeit in Afrika war David Vice President of North American Operations bei Newmont, wo er eine Gruppe von acht Minen leitete, darunter sowohl Tagebau- als auch Untertagebetriebe, die zusammen etwa zwei Millionen Unzen Gold pro Jahr produzierten.

